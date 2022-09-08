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Сильвестр Сталлоне начинает всё сначала в трейлере гангстерской драмы Тейлора Шеридана

Дайте ему только время, и он завладеет этим городом. Стрминговый сервис Paramount+ опубликовал тизер-трейлер криминальной драмы Тейлора Шеридана «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в роли матёрого мафиози, которому приходится всё начинать сначала. Премьера сериала состоится на цифровой платформе 13 ноября.

Гангстер Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне) отбыл 25-летний тюремный срок и вышел на свободу в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют Манфреди в Талсу, штат Оклахома, но он и тут не пропадёт — главный герой медленно, но верно собирает новую команду, которая поможет ему сколотить свою собственную криминальную империю.

В сериале также снимаются Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Макс Каселла, Доменик Ламбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Уилл и Алан С. Петерсон. Шоураннером и сценаристом значится Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя»).

Теги
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Источник фотографий: Depositphotos

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