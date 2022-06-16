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Сильвестр Сталлоне снова в деле — вышел тизер криминальной драмы «Король Талсы» Тейлора Шеридана

Без шуток. Матёрый мафиози Сильвестр Сталлоне возвращается в мир большого криминала — стриминговый сервис Paramount+ опубликовал тизер сериала «Король Талсы» от знатока жанра Тейлора Шеридана (франчайз «Йеллоустоун»). Премьерная дата уже известна — криминальная драма стартует на цифровой платформе 13 ноября.

Нью-йоркский гангстер Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне) вышел из тюрьмы после 25-летней отсидки. Времена сильно изменились, и в прежней банде Генералу уже не рады, поэтому Манфреди перебирается в Талсу, штат Оклахома, чтобы построить там собственную криминальному империю.

В сериале также снимаются Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Макс Каселла, Доменик Ламбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Уилл и Алан С. Петерсон. Шоураннером и сценаристом числится Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя»).

Теги
ВидеоКороль Талсы
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