Первая неделя съёмок «Перси Джексона и Олимпийцев» завершена! Рик Риордан рассказывает, как всё прошло

Рик Риордан не может нарадоваться, что ему разрешили поработать над сериалом по его книге — уж теперь-то «Перси Джексон» в безопасности, безо всякой отсебятины прошлых фильмов. А что от каста фандом в лёгком недоумении, так ведь писатель обещал, что на этот раз всё будет чуть ли не ближе к первоисточнику, чем сам первоисточник. Да и чёрт с ними, что эти фанаты вообще понимают? Главное, он в теме и с радостью расскажет, как вовлечён в каждый этап создания проекта.

Большую часть времени я сижу в тёмной палатке с другими продюсерами, наблюдаю за происходящим в кадре и даю обратную связь, когда она необходима — что, честно говоря, происходит не очень часто. Необработанные кадры потрясающие сами по себе, даже до редактирования. Во время съёмок я могу открыть свой ноутбук, чтобы внести в сценарий изменения, проверить обновления в расписании или просмотреть информацию о кастинге для предстоящих ролей этого сезона. Рик Риордан, теперь всё контролирует

Понятно, чего в фильмах о Перси Джексоне ему не хватало больше всего — участия. Остальное — дело десятое. А с критикой пусть другие разбираются, Александра Даддарио вполне подойдёт.