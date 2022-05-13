Александра Даддарио ответила хейтерам темнокожей дочери Афины в «Перси Джексоне и Олимпийцах»

Помнится, Рик Риордан обещал нам интересный каст грядущего «Перси Джексона» и слово своё сдержал. Да что уж там, превзошёл все ожидания, а позже на критику мискаста отвечал обвинениями в расизме — как оригинально.

Очевидно же, он здесь ни при чём. Просто поклонники чувствуют себя обманутыми, они не ожидали такого лицемерия: как человек, который при любом удобном случае безжалостно разносил в пух и прах серию фильмов за нечёткое следование его книгам, считает, что сейчас всё идеально.

К слову, в своё время на критику темнокожей актрисы, выбранной на роль Гермионы в театральной постановке по «Проклятому дитя», Джоан Роулинг резонно заметила, что актриса полностью совпадает с книжным описанием волшебницы: карие глаза, кудрявые волосы, очень умная, а о цвете кожи в романах ничего не сказано. У Риордана такой лазейки нет, он говорил, что прототипом Аннабет послужила греческая героиня Аталанта, известная как «воительница-блондинка со свирепым взглядом».

Так что актрисе, которая сыграет Аннабет Чейз (Леа Сава Джеффрис), сейчас достаётся немало критики за несоответствие книжному описанию. Чтобы сгладить вал негативных отзывов, к делу привлекли Александру Даддарио, которая сыграла дочь Афины в фильмах. В своём твиттере актриса поддержала Лею.

Леа Джеффрис будет невероятной Аннабет!!! Александра Даддарио

Как бы там ни было, в одном Риордан прав. Весь этот интернет-хейт довольно жесток, тем более, по отношению к ребёнку. Автор книг и шоураннер будущего сериала призывает критиковать его, а не актрису, если уж так хочется, и отмечает, что при выборе актёров на главные роли внешность для него значения не имела.

Съёмки сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» начнутся 1 июня.