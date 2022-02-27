Шоураннер «Перси Джексона и Олимпийцев» внимательно следит за кастингом для сериала Disney+

Помнится, автор книг о Перси Джексоне Рик Риордан места себе не находил, называл сценарии фильмов бредовыми и жалел актёров, которым пришлось участвовать во всём этом. Зато теперь, будучи шоураннером сериала «Перси Джексон и Олимпийцы», он доволен всем, включая каст.

Мы собрали группы молодых актёров, заинтересовавших нас в качестве кандидатов на роли Перси, Аннабет и Гроувера, и попросили их прочитать сцены, чтобы увидеть, как они взаимодействуют между собой. Это было познавательно и увлекательно, и хотя мы ещё не приняли окончательного решения, процесс идёт успешно. Увидев перевоплощения этих актёров, я ещё раз понял, насколько талантливыми и способными могут быть дети средней школы, когда у них есть шанс проявить себя. Все они были потрясающими.

Рик Риордан