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Оскар Айзек безумствует в свежем промо-ролике «Лунного Рыцаря»

Лунный каратель выходит на охоту. Для «Супербоула» Marvel Studios припасла свежий промо-ролик «Лунного Рыцаря» с новыми эффектными кадрами, где титульный персонаж, поддавшись необоримой силе хаоса, несёт возмездие всем провинившимся.

Проследить за его ночными рейдами во всей красе можно с 30 марта на стриминговом сервисе Disney+. Глава студии Кевин Файги уже пообещал, что зрителей ждут по-настоящему мрачная атмосфера и не ведающий жалости протагонист. Ну и, само собой, отличная актёрская игра Оскара Айзека и Итана Хоука.

И «двуличный» постер:

Постеры сериала «Лунный Рыцарь»
Теги
ВидеоЛунный РыцарьОскар Айзек
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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