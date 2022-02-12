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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Смертоносный Оскар Айзек на промо-арте «Лунного Рыцаря» от Marvel

Каких-то полтора месяца остаётся до очередной многосерийной премьеры Marvel, и на этот сериал многие поклонники возлагают особые надежды. Журнал Empire опубликовал эксклюзивные обложки своего нового выпуска с главным героем фантастического экшена «Лунный Рыцарь». Титульного супергероя играет Оскар Айзек, но в полном облачении его поди узнай.

Промо-арт сериала «Лунный Рыцарь» Промо-арт сериала «Лунный Рыцарь»

Предполагается, что авторы готовят мрачную историю с элементами саспенса. В комиксе-первоисточнике главный герой Марк Спектор страдает расстройством множественной личности, да ещё и заключает договор с воскресившим его египетским божеством, чтобы стать аватаром для его воплощения в мире смертных.

Первый сезон, снятый режиссёрами «Паранормального» Джастином Бенсоном и Аароном Мурхедом вместе с шоураннером Мохамедом Диабом по сценарию Джереми Слэйтера («Академия Амбрелла»), стартует на Disney+ 30 марта.

Теги
ГалереяЛунный РыцарьПромо-артMarvelDisney+
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Источник фотографий: Depositphotos

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