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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

«Союзмультфильм» прекращает штамповать ребуты советских мультфильмов

Источник: «Союзмультфильм»

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», пообщавшегося с главой «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой, современное руководство студии отстанет от доставшейся ему в наследство мультипликационной классики и завязывает с ребутами анимационных проектов из советского прошлого.

Слащева заявила, что вышедший в прошлом декабре «Ну, погоди!» стал последней такой попыткой «возрождения». Правда, не уточняет, почему от такой удобной практики решили отказаться.

Подобных ребутов мы больше делать не будем — за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнёрстве с Okko. Всё остальное будет производиться по мотивам наших собственных франчайзов — например, в этом году мы выпустим «Золотой улей», спин-офф сериала «Тайны медовой долины».

Вдобавок Слащева прокомментировала жёсткую критику осовремененных мультипликационных серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Глава студии считает, что никакой ненависти к этим проектам-перезапускам на самом деле нет.

«Простоквашино» — это анимационный ситком, который должен отвечать сегодняшним реалиям. Здесь мы должны были перенести действие в наше время, превратить Дядю Фёдора в современного парня, добавить младшую сестру и няню для расширения аудитории. В итоге за первые несколько суток после премьеры «Простоквашино» собрало 25 млн просмотров. И хотя было достаточно негативных комментариев, этот сериал неизменно оставался в топ-10 самых популярных анимационных проектов, если посмотреть на исследование телевизионной аудитории Mediascope за 2021 год. Проект демонстрирует высокий рейтинг, в какой бы временной слот в телеэфире он не встал. В случае с «Ну, погоди!» мы не столкнулись с таким количеством хейта, как с «Простоквашино», так как мы долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив

 
Юлиана Слащева, хейта к сериалам не заметила
Теги
Ну, погоди!
Комментарии (4)

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