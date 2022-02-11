«Союзмультфильм» прекращает штамповать ребуты советских мультфильмов

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», пообщавшегося с главой «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой, современное руководство студии отстанет от доставшейся ему в наследство мультипликационной классики и завязывает с ребутами анимационных проектов из советского прошлого.

Слащева заявила, что вышедший в прошлом декабре «Ну, погоди!» стал последней такой попыткой «возрождения». Правда, не уточняет, почему от такой удобной практики решили отказаться.

Подобных ребутов мы больше делать не будем — за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнёрстве с Okko. Всё остальное будет производиться по мотивам наших собственных франчайзов — например, в этом году мы выпустим «Золотой улей», спин-офф сериала «Тайны медовой долины».

Вдобавок Слащева прокомментировала жёсткую критику осовремененных мультипликационных серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Глава студии считает, что никакой ненависти к этим проектам-перезапускам на самом деле нет.