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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Пульса не было»: Боб Оденкёрк рассказал о сердечном приступе на съёмках «Лучше звоните Солу»

Источник: AMC

Летом прошлого года Боб Оденкёрк всех нас очень сильно напугал — у актёра случился сердечный приступ прямо на съёмочной площадке «Лучше звоните Солу». Ему потребовалась немедленная госпитализация, но в итоге всё обошлось. До сих пор подробности произошедшего не разглашались, и всем оставалось только догадываться о масштабах происшествия.

И вот, Оденкёрк, наконец, рассказал, как это было, и всё оказалось именно так страшно, как и звучало. Причиной того, что актёру понадобилась неотложная медицинская помощь, стало накопление бляшек в сердце. О проблеме он узнал ещё в 2018 году, однако, по мнению одного из двух врачей, к которым он обратился, немедленного лечения ему не требовалось. И он действительно чувствовал себя отлично до того самого дня, пока одна из этих бляшек не оторвалась.

Мы снимали целый день, а после я, к счастью, решил не возвращаться в свой трейлер.

Вместо этого он тусовался в одном из павильонов с коллегами Патриком Фабианом и Рэй Сохорн.

Я крутил педали велотренажёра и вдруг упал. Рэй Сихорн рассказывала, что пульс пропал и я тут же стал синевато-серым.

Их крики привлекли внимание штатного медика (супервайзер сериала по охране здоровья), которая вместе с ассистентом режиссёра провела Оденкёрку сердечно-легочную реанимацию, прежде чем актёра подключили к автоматическому дефибриллятору. После второй попытки пульс возобновился, но тут же пропал. А уже после третьего раза пульс вернулся.

Затем Оденкёрк был доставлен в больницу в Альбукерке, и тамошняя медицинская бригада провела процедуру, в ходе которой «надулись маленькие шарики (внутри его закупоренных артерий), выбили эту бляшку и оставили стенты в двух местах».

В общем, всё хорошо, что хорошо заканчивается. Уже в сентябре актёр вернулся к съёмкам шестого сезона, который станет для сериала последним — так что, у Оденкёрка будет возможность уделить больше внимания своему здоровью. А там, глядишь, и сиквела «Никто» от Ильи Найшуллера дождёмся.

К слову, премьера новых эпизодов «Лучше звоните Солу» намечена на 18 апреля

Теги
Лучше звоните Солу
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