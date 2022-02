«Лучше звоните Солу» рассекретил дату своего возвращения

Обитающие в интернете зрители в который раз доказали свою смышлёность. Вышедший на днях тизер финального сезона «Лучше звоните Солу» действительно содержал в себе закодированную дату выхода первой серии продолжения. И сегодня её объявили официально — криминальная драма возвращается на экраны 18 апреля.

Вдобавок подтвердилась прежняя информация о разбивке шестого сезона на две части. Первые семь эпизодов стартуют, понятное дело, 18 апреля (к слову, премьера будет двухсерийной), а оставшиеся шесть серий начнут выходить 11 июля.

You didn't see anything.



The final season of #BetterCallSaul premieres April 18 on @AMC_TV and @AMCPlus. #TCA22 pic.twitter.com/cuRbrSDOEa