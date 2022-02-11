«Лучше звоните Солу» рассекретил дату своего возвращения

Обитающие в интернете зрители в который раз доказали свою смышлёность. Вышедший на днях тизер финального сезона «Лучше звоните Солу» действительно содержал в себе закодированную дату выхода первой серии продолжения. И сегодня её объявили официально — криминальная драма возвращается на экраны 18 апреля.

Вдобавок подтвердилась прежняя информация о разбивке шестого сезона на две части. Первые семь эпизодов стартуют, понятное дело, 18 апреля (к слову, премьера будет двухсерийной), а оставшиеся шесть серий начнут выходить 11 июля.

Вдобавок официальный твиттер-аккаунт приквела «Во все тяжкие» опубликовал свежие кадры из долгожданного продолжения истории о трансформации юриста Джимми Макгилла (Боб Оденкёрк) в прожжённого адвоката по уголовным делам Сола Гудмана.

В драме Винса Гиллигана и Питера Гулда также снимаются Ри Сихорн, Джонатан Бэнкс, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Тони Далтон.