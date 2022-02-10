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Лики Средиземья на первых кадрах из эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Час настал — и стриминговый сервис Amazon явил миру первые официальные кадры из самого крупнобюджетного сериала в истории. Издание Vanity Fair опубликовало эксклюзивные снимки из эпического фэнтези «Властелин колец: Кольца власти». Дебютные фото представляют основных персонажей истории — эльфийскую королеву-воительницу Галадриэль (Морфидд Кларк), молодого Элронда (Роберт Арамайо), принцессу гномов Дису (София Номвете) и лесного негроэльфа Арондира (Исмаэль Крус Кордова).

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Других важных для повествования персонажей пока не показывают — до сентябрьской премьеры ещё предостаточно времени, чтобы рассекретить остальных героев великой саги по вселенной Дж. Р. Р. Толкина. События приквела «Властелина колец» разворачиваются за тысячи лет до происходившего в знаменитой трилогии.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Создатели сериала обещают историю «о дружбе, братстве и команде неудачников, которым предстоит победить великую тьму». Всем желающим посмотреть на сие эпическое превозмогание рекомендуется обвести в календарях дату премьеры сериала — 2 сентября.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
КадрыГалереяВластелин колец. Кольца власти
 
tanaka
Лучший комментарий
+27

Так восславим же Питера Джексона, что он догадался снять трилогию 20 лет назад
Комментарии (20)

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