Лики Средиземья на первых кадрах из эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Час настал — и стриминговый сервис Amazon явил миру первые официальные кадры из самого крупнобюджетного сериала в истории. Издание Vanity Fair опубликовало эксклюзивные снимки из эпического фэнтези «Властелин колец: Кольца власти». Дебютные фото представляют основных персонажей истории — эльфийскую королеву-воительницу Галадриэль (Морфидд Кларк), молодого Элронда (Роберт Арамайо), принцессу гномов Дису (София Номвете) и лесного негроэльфа Арондира (Исмаэль Крус Кордова).

Других важных для повествования персонажей пока не показывают — до сентябрьской премьеры ещё предостаточно времени, чтобы рассекретить остальных героев великой саги по вселенной Дж. Р. Р. Толкина. События приквела «Властелина колец» разворачиваются за тысячи лет до происходившего в знаменитой трилогии.

Создатели сериала обещают историю «о дружбе, братстве и команде неудачников, которым предстоит победить великую тьму». Всем желающим посмотреть на сие эпическое превозмогание рекомендуется обвести в календарях дату премьеры сериала — 2 сентября.