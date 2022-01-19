Эпик «Властелин колец. Кольца власти» показал свой первый тизер

Три колечка — эльфам, семь — гномам, девять — людям, ну а самое главное досталось сами-знаете-кому. Стриминговый сервис Amazon выкатил первый промо-тизер эпического приквела «Властелина колец», и у сериала наконец-то появилось официальное название — «Властелин колец. Кольца власти». И поскольку до премьеры 2 сентября ещё уйма времени, то шиш вам, а не кадры из сериала. Наблюдайте за реконструкцией процесса отливки легендарных колец.

За проект отвечают шоураннеры и главные сценаристы Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей; а также Брайан Когман («Игра престолов»). Первый сезон срежиссировали Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), Уэйн Че Йип («Колесо времени») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Наследие Юпитера»). Музыку к эпическому фэнтези пишет композитор киноэкранизации Говард Шор.