 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя игр на КГ — главные новости 10–16 января Переноса премьеры «Бэтмена» не будет Джессика Хенвик решила сыграть в «Матрице 4», чтобы не убивать любимого персонажа из «Железного кулака» Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона Неделя аниме на КГ — главные новости 10–16 января
15
СЕРИАЛЫ
1 549
 
Прямая ссылка на новость:

Эпик «Властелин колец. Кольца власти» показал свой первый тизер

Три колечка — эльфам, семь — гномам, девять — людям, ну а самое главное досталось сами-знаете-кому. Стриминговый сервис Amazon выкатил первый промо-тизер эпического приквела «Властелина колец», и у сериала наконец-то появилось официальное название — «Властелин колец. Кольца власти». И поскольку до премьеры 2 сентября ещё уйма времени, то шиш вам, а не кадры из сериала. Наблюдайте за реконструкцией процесса отливки легендарных колец.

За проект отвечают шоураннеры и главные сценаристы Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей; а также Брайан Когман («Игра престолов»). Первый сезон срежиссировали Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), Уэйн Че Йип («Колесо времени») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Наследие Юпитера»). Музыку к эпическому фэнтези пишет композитор киноэкранизации Говард Шор.

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (15)

Ещё на эту тему

4Сериал по «Властелину колец» отыскал в Англии места для съёмок второго сезона

Тоже интересно

Далее на КГ

1
«Помолвленные кукушкой» — новый трейлер, сэйю и дата выхода аниме о запутанных семейных отношениях
 0
«Перестану быть героем» — новые персонажные тизеры аниме про величайшего героя, вступившего в армию тьмы
 0
«Рандеву с жизнью 4» — второй тизер, дата выхода и новые сэйю
 0
«Блю Лок» — промо-ролик, посвящённый главному герою аниме-сериала
 7
Внезапное счастье: диснеевский фильм «Смерть на Ниле» с Арми Хаммером и Галь Гадот пропустили в китайский прокат
 3
На Hulu в феврале: «King's Man: Начало» уже скоро появится на домашнем видео
 13
От Брюса Уиллиса не убежишь! Невероятный накал страстей в трейлере фильма «Бензиновая аллея»
 3
Глава Take-Two считает, что мешавший ремастеру трилогии GTA «косячок» уже исправили
 1
Серия игр Judgment превращается в телесериал?
 5
«Шоу Капхэда» выйдет через месяц
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду
 
 
13ЕВА
 
 
6Телеовощи – 427: Тянут и тянут
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 498: «Купе номер 6», нытьё Бена Аффлека и Хлоя «Мать» Морец
 
5Ноль кадров в секунду – 403: Шрайер против Левина
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru