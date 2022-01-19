Серия игр Judgment превращается в телесериал?

Популярная серия детективных боевиков Judgment, отпочковавшаяся от франчайза Yakuza и насчитывающая две игры, перебирается на телеэкраны — по крайней мере именно об этом докладывает японское издание Nikkan Gendai.

Издание утверждает, что популярный актёр Такуя Кимура вернётся к роли Такаюки Ягами в сериале Sabakarezaru («Неосуждённый») для Asahi Television. А может и не только в сериале, но и в фильме, с сериалом связанном.

Что интересно, в том же Nikkan Gendai ранее написали, что серия Judgment находится под угрозой закрытия из-за агентства, с которым работает Кимура — дескать, то блокирует порты Judgment и Lost Judgment на PC, где спрос на игры серии Yakuza стабильно растёт, и Sega всерьёз подумывает больше с товарищами не связываться. Ну, судя по свежему слуху, владельцы прав на Judgment и Кимуру всё-таки нашли какой-никакой общий язык. И с их стороны было бы очень разумно выпустить третью часть игровой серии где-нибудь поближе к сериалу — подобный пиар имеет свойство серьёзно помогать продажам связанной продукции.