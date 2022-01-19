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«Шоу Капхэда» выйдет через месяц

Популярная двухмерная игра Cuphead, заворожившая публику своей сделанной вручную 2D-анимацией в стиле мультфильмов сороковых годов прошлого века, всё никак не может получить своё анонсированное несколько лет назад DLC — Cuphead: The Delicious Last Course (если ничего не случится, то его наконец-то выпустят 30 июня). Но поклонникам всё-таки будет, чем скрасить ожидание, ведь производство мультсериала «Шоу Капхэда» прошло куда быстрее — его выпустят на Netflix уже 18 февраля.

Ну а пока нашему вниманию представили полноценный трейлер последнего. И выглядит «Шоу Капхэда» довольно-таки неплохо — пусть даже на смену ручной анимации явно пришёл цифровой закос под оную.

Теги
ВидеоШоу КапхэдаCuphead (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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