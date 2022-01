«Шоу Капхэда» выйдет через месяц

Популярная двухмерная игра Cuphead, заворожившая публику своей сделанной вручную 2D-анимацией в стиле мультфильмов сороковых годов прошлого века, всё никак не может получить своё анонсированное несколько лет назад DLC — Cuphead: The Delicious Last Course (если ничего не случится, то его наконец-то выпустят 30 июня). Но поклонникам всё-таки будет, чем скрасить ожидание, ведь производство мультсериала «Шоу Капхэда» прошло куда быстрее — его выпустят на Netflix уже 18 февраля.

Ну а пока нашему вниманию представили полноценный трейлер последнего. И выглядит «Шоу Капхэда» довольно-таки неплохо — пусть даже на смену ручной анимации явно пришёл цифровой закос под оную.