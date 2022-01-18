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Тайка Вайтити, Лесли Джонс и Рис Дарби играют в пиратов в тизере комедии «Наш флаг означает смерть»

Каждый капитан-пират капитанствует по-своему. Вот захочет один такой разбойник оставаться джентльменом, так кто же ему запретит? Потоковый сервис HBO Max опубликовал первый тизер многосерийной приключенческой комедии «Наш флаг означает смерть», премьера которой состоится в марте.

Сюжет сериала представляет собой свободнейшую интерпретацию похождений Стида Бонета (Рис Дарби) — аристократа, которому настолько опостылела жизнь привилегированного богача, что он подался в пираты, но так и не растерял своих благородных манер. В своих приключениях главный герой повстречает разных колоритных личностей, включая грозу морей — знаменитого капитана Чёрную Бороду (Тайка Вайтити).

В сериале также снимаются Лесли Джонс, Нат Факсон, Кристиан Нэрн, Самсон Кайо, Рори Киннир, Кон О’Нил, Юэн Бремнер, Дэвид Фэйн, Джоэл Фрай, Фред Аримсен и Натан Фоуд. Создателем и шоураннером проекта выступает Дэвид Дженкинс («Земляне»), а Вайтити срежиссировал первый эпизод.

И подборка эксклюзивных кадров от издания Entertainment Weekly:

Кадры из сериала «Наш флаг означает смерть» Кадры из сериала «Наш флаг означает смерть» Кадры из сериала «Наш флаг означает смерть» Кадры из сериала «Наш флаг означает смерть»
Теги
ВидеоНаш флаг означает смерть
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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