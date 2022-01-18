Тайка Вайтити, Лесли Джонс и Рис Дарби играют в пиратов в тизере комедии «Наш флаг означает смерть»

Каждый капитан-пират капитанствует по-своему. Вот захочет один такой разбойник оставаться джентльменом, так кто же ему запретит? Потоковый сервис HBO Max опубликовал первый тизер многосерийной приключенческой комедии «Наш флаг означает смерть», премьера которой состоится в марте.

Сюжет сериала представляет собой свободнейшую интерпретацию похождений Стида Бонета (Рис Дарби) — аристократа, которому настолько опостылела жизнь привилегированного богача, что он подался в пираты, но так и не растерял своих благородных манер. В своих приключениях главный герой повстречает разных колоритных личностей, включая грозу морей — знаменитого капитана Чёрную Бороду (Тайка Вайтити).

В сериале также снимаются Лесли Джонс, Нат Факсон, Кристиан Нэрн, Самсон Кайо, Рори Киннир, Кон О’Нил, Юэн Бремнер, Дэвид Фэйн, Джоэл Фрай, Фред Аримсен и Натан Фоуд. Создателем и шоураннером проекта выступает Дэвид Дженкинс («Земляне»), а Вайтити срежиссировал первый эпизод.

И подборка эксклюзивных кадров от издания Entertainment Weekly: