Сериал «Фонари» по комиксам DC получил новый постер с датой премьеры

Появилось очередное напоминание о грядущем сериале «Фонари» по комиксам DC. Был опубликован новый постер супергеройского шоу. На нём показаны отражения главных героев в воде и Кольцо силы. Также на изображении есть слова из клятвы Зелёных фонарей: «Во тьме ночи, при свете дня». Дальше в клятве говорится: «Злу не укрыться от меня». И, конечно же, постер напоминает, что премьера сериала состоится 16 августа на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max.

В центре сюжета новобранец корпуса Зелёных фонарей Джон Стюарт и легендарный супергерой Хэл Джордан. Аарон Пьер сыграл роль Стюарта, а Кайл Чендлер — Джордана. Им предстоит расследовать убийство в американской глубинке.

Сериал является частью обновлённой киновселенной DC. Он создан по мотивам комиксов про стражей галактики Зелёных фонарей. Главным оружием последних стали Кольца силы. Одно такое кольцо позволяет носителю создать из зелёной энергии всё, на что хватит его фантазии.