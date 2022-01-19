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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Воссоединения не было! Для «Возвращения в Хогвартс» Руперта Гринта снимали отдельно

Источник: HBO Max

Воистину франчайз «Гарри Поттер» окружают магия и волшебство. Оные пока не способны генерировать телепортацию и обходятся высокими технологиями, которые понадобились для того, чтобы вы все поверили, будто Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт действительно вместе сидели в лондонских декорациях гриффиндорской гостиной на съёмках спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс». Всё не совсем так.

У себя в соцсетях режиссёр и фотограф Кейтлин Кроненберг рассказала, что Гринта снимали отдельно в канадском Торонто — актёр не смог прибыть для съёмок в Лондон, поэтому предполагается, что Рэдклифф и Уотсон снимались вместе, а Гринта «вкрутили» в спецэпизод на стадии постпродакшена. К слову, съёмочная команда из Торонто значится в титрах спецэпизода.

Все тут же вспомнят трогательные обнимашки с Эммой Уотсон. Мол, скажете, их тоже «наколдовали» монтажёры? Вот уж нет. Говорят, этот крохотный кусочек видео записали отдельно уже после основных съёмок, когда у актёров появилась-таки возможность встретиться, и потом вклеили в спецэпизод.

«Кругом обман!» — воскликнут одни. «Кругом волшебство!» — возразят другие. А третьи скажут: «А мы сразу догадались. Разница в освещении бросилась в глаза».

Теги
Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в ХогвартсHBO Max
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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