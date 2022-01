Воссоединения не было! Для «Возвращения в Хогвартс» Руперта Гринта снимали отдельно

Воистину франчайз «Гарри Поттер» окружают магия и волшебство. Оные пока не способны генерировать телепортацию и обходятся высокими технологиями, которые понадобились для того, чтобы вы все поверили, будто Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт действительно вместе сидели в лондонских декорациях гриффиндорской гостиной на съёмках спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс». Всё не совсем так.

У себя в соцсетях режиссёр и фотограф Кейтлин Кроненберг рассказала, что Гринта снимали отдельно в канадском Торонто — актёр не смог прибыть для съёмок в Лондон, поэтому предполагается, что Рэдклифф и Уотсон снимались вместе, а Гринта «вкрутили» в спецэпизод на стадии постпродакшена. К слову, съёмочная команда из Торонто значится в титрах спецэпизода.

Photographer and filmmaker Caitlin Cronenberg confirms that Rupert Grint filmed his part for #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary in Toronto, Canada, and the Trio never reunited. pic.twitter.com/k6o9q3nuU1