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Первоисточник: www.vogue.co.uk Прямая ссылка на новость:

Эмма Уотсон рассказала, чего ей стоили съёмки спецэпизода «Возвращение в Хогвартс»

Источник: HBO Max

Новогодний спецэпизод-воссоединение «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» отгремел, стихла порождённая им шумиха вокруг отсутствия Дж. К. Роулинг и монтажных ляпов. Настало время рефлексий. Участники актёрского состава готовы делится своими впечатлениями от записи праздничной серии. Среди них — Эмма Уотсон, в беседе с журналом Vogue рассказавшая, каково было собраться вновь почти всей командой и пообщаться с коллегами по съёмочной площадке.

Неудивительно, что эдакое воссоединение потребовало стойкости и выдержки — чувства от значимости и трогательности переполняли, пусть с ближайшими коллегами Рупертом Гринтом и Дэниэлом Рэдклиффом актриса продолжает близко общаться по сей день. Но снова собраться вместе в декорациях гостиной Гориффиндора было чем-то сродни настоящему волшебству.

Под пристальными вниманием камер этот очень личный момент получился крайне эмоциональным и напряжённым. И это просто счастье, что у нас был посредник, который задавал нам вопросы, и я смогла прочувствовать, как по-разному или насколько одинаково мы переживали одни и тех же моменты. Здорово, что мы с ребятами запомнили разные моменты из общего прошлого.

А ещё Уотсон очень взволновало и порадовало, что декорации фильма сохранились в неприкосновенности, потому что зачастую такие вещи отправляются на свалку едва ли не сразу после съёмок. Будет куда возвращаться для записи очередного спецэпизода в честь следующей годовщины киносерии.

Теги
Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в ХогвартсHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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