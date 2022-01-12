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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Марк Руффало и Хью Лори появятся в новом проекте Netflix о Второй мировой войне

Источник: Marvel Studios

Марк Руффало и Хью Лори сыграют в новом сериале Netflix «Весь невидимый нам свет». Четырёхсеирйный проект основан на одноимённом романе Энтони Дорра, получившем Пулитцеровскую премию в 2015 году. Режиссёром выступит Шон Леви.

События рассказывают о слепой французской девочке Мари-Лор (Ария Миа Лоберти) и немецком мальчике, пытающихся выжить во время Второй мировой войны. Как и её героиня, Лоберти лишена зрения.

Руффало сыграет Даниэля Леблана, отца Мари-Лор. По сюжету он, конечно же, пытается защитить дочь и ещё драгоценный камень, который они пытаются скрыть от нацистской оккупации.

Лори исполнит роль Этьена Леблана, эксцентричного и замкнутого героя Первой мировой войны, страдающего от посттравматического стрессового расстройства. В сериале Леблан записывает подпольные радиопередачи в рамках французского Сопротивления.

Дата релиза мини-сериала пока не объявлена.

Теги
Netflix
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