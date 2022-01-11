Ролик о создании четвёртого сезона «Кобры Кай» раскрывает секреты создания боевых сцен

Вышедшее на Новый год продолжение бойцовской драмы преподнесло зрителям настоящий подарок — четвёртый сезон «Кобры Кай» посвятили новому турниру Долины по каратэ, поэтому весь сезон главные герои усиленно тренировались, а в финале, как и положено, сразились, за звание лучших из лучших.

Стриминговый сервис Netflix выпустил специальный ролик, посвящённый боевой хореографии четвёртого сезона. Без тросов и повсеместной поддержки дублёров, конечно, не обошлось, но и актёрам пришлось знатно попотеть — на их долю тоже выпало предостаточно экшен-моментов.