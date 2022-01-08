Высокие ставки и кровавый финал — вышел трейлер финального сезона «Озарка»

Из этой игры никто не выйдет чистым. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер первой части заключительного сезона криминальной драмы «Озарк». Первая половина четвёртой телеглавы выйдет на малые экраны 21 января, а оставшиеся семь эпизодов — позже в этом году.

В финале Марти (Джейсон Бейтман) и Венди Бёрд (Лора Линни), умудрившиеся взобраться на самую верхушку картеля Наварро, получают новую возможность выбраться из Озарка, но грехи прошлого вот-вот всплывут наружу, грозя уничтожить все планы на будущее.

В сериале также снимаются Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Шоураннером и сценаристом выступает Крис Манди; он же вместе с Бейтманом входит в команду исполнительных продюсеров проекта.