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Суровый Солдатик Дженсен Эксл на новом кадре третьего сезона «Пацанов»

Считаем дни до премьеры третьего сезона «Пацанов» — как стало известно сегодня, безбашенный супергеройский экшен выйдет на Amazon 3 июня. Уже и тизер какой-никакой есть, а ещё свежий кадр — с Солдатиком в исполнении Дженсена Эклса («Сверхъестественное»).

Кадры из сериала «Пацаны»

О сюжете продолжения известно в основном то, что там будут кровища и оргии. К своим ролям вернутся все, кто пережил два сезона: Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Клаудия Дурмит и Колби Минифи.

К ним присоединятся Катя Винтер (Маленькая Нина), Лори Холден (Алая графиня), Шон Патрик Флэнери (Порох), Ник Уэкслер (Синий Ястреб) и Майлз Гастон Виллануева (Суперсоник).

Заправляет всем этим безобразием по-прежнему Эрик Крипке.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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