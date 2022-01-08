Суровый Солдатик Дженсен Эксл на новом кадре третьего сезона «Пацанов»

Считаем дни до премьеры третьего сезона «Пацанов» — как стало известно сегодня, безбашенный супергеройский экшен выйдет на Amazon 3 июня. Уже и тизер какой-никакой есть, а ещё свежий кадр — с Солдатиком в исполнении Дженсена Эклса («Сверхъестественное»).

О сюжете продолжения известно в основном то, что там будут кровища и оргии. К своим ролям вернутся все, кто пережил два сезона: Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Клаудия Дурмит и Колби Минифи.

К ним присоединятся Катя Винтер (Маленькая Нина), Лори Холден (Алая графиня), Шон Патрик Флэнери (Порох), Ник Уэкслер (Синий Ястреб) и Майлз Гастон Виллануева (Суперсоник).

Заправляет всем этим безобразием по-прежнему Эрик Крипке.