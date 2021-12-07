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Новый супергерой Синий Ястреб и свежий выпуск Vought News — последние новости третьего сезона «Пацанов»

Начало месяца уже традиционно встречаем с новостями из вселенной «Пацанов». Официальный YouTube-канал Vought International опубликовал свежий новостной выпуск Seven on 7 с бессменным ведущим Кэмероном Колманом (Мэттью Мэдисон).

Помимо привычного новостного блока седьмой выпуск порадует поклонников супергеройской команды «Семёрка» специальным посланием нации от Хоумлендера и поздравлением с наступающими зимними праздниками.

В довесок к новостному видеоролику идёт свежее промо-фото с новым супергероем Синим Ястребом, которого играет Ник Уэкслер:

Промо-арт сериала «Пацаны»

Многосерийная антигеройская сатира от шоураннера Эрика Крипке по-прежнему не обзавелась датой возвращения — третий сезон выйдет на потоковом сервисе Amazon в следующем году.

Теги
ГалереяПацаныПромоAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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