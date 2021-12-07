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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Единственный способ повлиять — заставить людей ощутить дискомфорт». Звезда «Рассказа служанки» ответила на обвинения в излишнем насилии в сериале

Источник: Hulu

Сериал «Рассказ служанки» продолжает сталкиваться с обвинениями в излишней жестокости. Некоторые приравнивают увиденное в антиутопии к фильмам наподобие «Пилы», где герои сталкиваются с ужасными пытками. Аманда Брюгел, сыгравшая в сериале Риту Блю, рассказала о смысле демонстрации насилия в сериале.

Я думаю, единственный способ повлиять — заставить людей ощутить дискомфорт. Не настолько, чтобы не смотреть, но в достаточной степени, чтобы затрагивать нерв, заставляя людей обратить внимание. В сериале нет ничего нового. Чего-то, что не происходит по всему миру. И хотя это неудобно и трудно переварить, думаю, важно показать, что мы ещё очень далеки от завершения нашего пути, особенно в вопросе насилия над женщинами, женоненавистничества и равенства полов.

В «Рассказе служанки» нормализация насилия, фактически, ключевой момент. В тоталитарном Гилеаде оное не считается неприемлемым.

Стриминговый сервис Hulu ещё до премьеры четвёртого продлил сериал на пятый сезон, выход которого запланирован на следующий год.

Теги
Рассказ служанкиHulu
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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