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Царь, царица и будущий царевич на свежем постере «Великой»

Потоковый сервис Hulu опубликовал ещё один постер второго сезона «Великой» — с двумя главными героями и пока не родившимся третьим. Продолжение многосерийной сатиры вышло на цифровой платформе вчера, и если верить промо-материалам, оно лишь повысило градус безумия, творившегося в первом сезоне.

Постеры сериала «Великая»

Костюмированная абсурдистская комедия с обилием чёрного юмора (и не только юмора) повествует о правлении молодой императрицы Екатерины II (Эль Фаннинг) и её сумасшедших отношений с супругом Петром III (Николасом Холтом). Свои существованием сериал обязан Тони Макнамаре («Фаворитка»).

Теги
ГалереяВеликаяПостерHulu
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Источник фотографий: Depositphotos

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