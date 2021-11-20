Царь, царица и будущий царевич на свежем постере «Великой»

Потоковый сервис Hulu опубликовал ещё один постер второго сезона «Великой» — с двумя главными героями и пока не родившимся третьим. Продолжение многосерийной сатиры вышло на цифровой платформе вчера, и если верить промо-материалам, оно лишь повысило градус безумия, творившегося в первом сезоне.

Костюмированная абсурдистская комедия с обилием чёрного юмора (и не только юмора) повествует о правлении молодой императрицы Екатерины II (Эль Фаннинг) и её сумасшедших отношений с супругом Петром III (Николасом Холтом). Свои существованием сериал обязан Тони Макнамаре («Фаворитка»).