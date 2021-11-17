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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Возвращение в сумасшедшее средневековье — вышел трейлер второго сезона комедии «Скрестив мечи»

Женские бои в желе, драгоценные соски и прочие варварские прелести фэнтезийного средневековья. Стриминговый сервис Hulu выкатил трейлер второго сезона безбашенной комедии для взрослых «Скрестив мечи». Продолжение стартует 10 декабря.

Молодой крестьянин Патрик (Николас Холт), движимый исключительно благими намерениями, обретает рыцарский статус. Но жестокая реальность службы при королевском дворе разительно отличается от того, что он себе представлял. А всё потому что в королевстве процветают обман, коррупция, жестокость и тотальный разврат.

Сценарий пишут Джон Херветайн IV и Том Рут, который также числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Сетом Грином, Мэттью Сенрейчем и Эриком Таунером.

И свежий постер:

Постеры сериала «Скрестив мечи»
Теги
ВидеоСкрестив мечиТрейлерHulu
Комментарии (1)

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