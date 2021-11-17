«Размышление о токсичной маскулинности» — создатель «Пацанов» рассказал, чего ждать от третьего сезона

«Пацаны» не были бы собой, обходи они стороной самые злободневные темы, над которыми можно по-чёрному остро пошутить — будь то политика, власть корпораций или даже #MeToo. И третий сезон не станет исключением — бессменный шоураннер сериала Эрик Крипке обещает нам «размышления о токсичной маскулинности». Вы же всерьёз не рассчитывали, что он пообещает то, что действительно нужно зрителям — скажем, меньше соплей и больше дела?

Но это ещё не всё:

Этот сезон, как обычно, будет о том, что происходит в нашем мире. Мы нашли способ ещё глубже покопаться в персонажах и действительно довести их до предела.

В продолжении «Пацанов» вернутся все старые знакомые: Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Клаудия Дурмит и Колби Минифи.

Среди новобранцев — Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.

Создатели продолжают томить и не называют дату выхода третьего сезона.