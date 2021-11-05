Первый взгляд на Багровую графиню из третьего сезона «Пацанов»

В сети появилось первое официальное промо-фото нового персонажа из «Пацанов» — знакомьтесь с Багровой графиней в исполнении Лори Холден («Ходячие мертвецы»). Участницу первой супергеройской команды Vaught «Расплата» представили в её эффектном официальном одеянии.

Возглавлял предшественницу современной «Семёрки» Солдатик (Дженсен Эклс). Его супергеройский наряд мы уже видели. Возможно, не за горами промо-фото остальных новичков актёрского состава — Шона Патрика Флэнери, Ника Уэкслера и Майлза Гастона Вильянуэвы.

Съёмки третьего сезона экранизации культового комикса Гарта Энниса завершились в сентябре, но о дате возвращения антигеройской сатиры Эрика Крипке на экраны Amazon пока ничего не сообщал.