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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:

Первый взгляд на Багровую графиню из третьего сезона «Пацанов»

В сети появилось первое официальное промо-фото нового персонажа из «Пацанов» — знакомьтесь с Багровой графиней в исполнении Лори Холден («Ходячие мертвецы»). Участницу первой супергеройской команды Vaught «Расплата» представили в её эффектном официальном одеянии.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Возглавлял предшественницу современной «Семёрки» Солдатик (Дженсен Эклс). Его супергеройский наряд мы уже видели. Возможно, не за горами промо-фото остальных новичков актёрского состава — Шона Патрика Флэнери, Ника Уэкслера и Майлза Гастона Вильянуэвы.

Съёмки третьего сезона экранизации культового комикса Гарта Энниса завершились в сентябре, но о дате возвращения антигеройской сатиры Эрика Крипке на экраны Amazon пока ничего не сообщал.

Теги
ГалереяПацаныПромо-артAmazon
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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