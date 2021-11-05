«Джина Карано прекрасна» — Джанкарло Эспозито восторженно отозвался о коллеге по «Мандалорцу»

Скандал вокруг увольнения Джины Карано из «Мандалорца» давно в прошлом, но по-прежнему волнует умы фанатов и прессы, которая при любом удобном случае продолжает опрос коллег актрисы по сериалу. До сих пор никто из актёрской братии не сказал в её адрес ничего плохого. Более того, к хору славословий недавно подключился ещё один голос.

Во время проходившего в конце октября Fan Expo в Денвере исполнитель роли моффа Гидеона Джанкарло Эспозито ответил на вопрос, с кем ему больше всего понравилось работать в «Мандалорце», и назвал имя актрисы, сыгравшей Кару Дюн.

Скажу без колебаний: Джина Карано. Оставим в стороне её политические высказывания и моё к ним отношение. Нам актёрам порой — говорю за себя — стоило бы держать рот на замке. Но иногда я просто не могу молчать. Мне нравилось с ней работать. Она добрая, прекрасная, потрясающая, и знаете, мне плевать на её политические взгляды. Мне импонирует, что она стала актрисой в зрелом возрасте и потому она настолько живая, оригинальная и прекрасная, а ещё я считаю её замечательным человеком. Джанкарло Эспозито, потому что не может молчать

Конечно, эти полные любви и уважения слова вряд ли что-нибудь изменят, но, думается, актрисе и её поклонникам они всё же неизменно греют душу.