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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон триллера «Сквозь снег» получил дату выхода

Кабельный канал TNT определился с премьерной датой третьего сезона фантастического триллера «Сквозь снег» — радующая продюсеров рейтингами многосерийная постапокалиптика, этим летом получившая продление на четвёртый сезон, вернётся со свежими эпизодами 24 января. Для такого дела даже промо-арт специальный оформили:

Промо-арт сериала «Сквозь снег»

В мрачной истории о выживании во времена нового ледникового периода снимаются Дженнифер Коннелли, Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Шон Бин, Лина Холл, Кэти Макгинесс, Сэм Отто и другие. Шоураннером проекта числится Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»), а в команду исполнительных продюсеров входит Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»).

Теги
Сквозь снег
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Источник фотографий: Depositphotos

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