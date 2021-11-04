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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Кастинг — огонь! Дэниэл Дэ Ким получил роль в сериале «Аватар: Легенда об Аанге»

Источник: Depositphotos

Набор актёров в игровой сериал «Аватар: Легенда об Аанге» продолжается. С исполнителями главных ролей определились ещё летом. Настало время других ключевых игроков. В актёрскую команду адаптации знаменитого мультсериала официально включился Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых», «Гавайи 5.0»).

Ким сыграет Хозяина Огня Озая, жестокого правителя страны Огня и отца принца Зуко. Меж тем на главные роли в сериале утверждены Гордон Кормье (Аанг), Киавентиио Тарбелл (Катара), Ян Оусли (Сокка) и Даллас Лю (Зуко).

Шоураннером сериала значится Альберт Ким («Сонная лощина»), а со сценарием ему помогает Дэн Лин («Лего: Фильм»). В команду режиссёров входят Майкл Гои («Новичок»), Розанна Лян («Воздушный бой»), Джаббар Райсани («Затерянные в космосе») и Джет Уилкинсон («Каратель»).

Теги
КастингАватар: Легенда об АангеNetflix
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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