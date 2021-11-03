«Ханна. Совершенное оружие» завершится третьим сезоном

Стартующий на Amazon 24 ноября третий сезон экшен-триллера «Ханна. Совершенное оружие» станет для сериала последним. И по заверению шоураннера проекта Дэвида Фарра, таковой многосерийная версия одноимённого фильма всегда и задумывалась. К слову, все шесть эпизодов финальной телеглавы выйдут в один день, что нынче довольно редкая практика для видеосервиса.

В заключительных сериях Ханна (Эсме Крид Майлз) — молодая воспитанница зловещей организации «Утракс» — продолжает свой непростой путь к свободе. Вести подрывную деятельность изнутри ей помогает бывший агент ЦРУ Марисса Уиглер (Мирей Инос), но страшный враг не дремлет, и Ханне предстоит смертельно опасная борьба за право обрести настоящую свободу.

И три свежих кадра из третьего сезона от портала Entertainment Weekly: