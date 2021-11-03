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Кейт Бишоп представляет маме своего партнёра Клинта Бартона в свежем тизере «Соколиного глаза»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий тизер праздничного первого сезона фантастического экшена «Соколиный глаз». На этот раз внимание уделили матери главной героини Элеанор Бишоп в исполнении Веры Фармиги. Дочь (Хейли Стайнфелд) не скрывает от родительницы, что занята очень важными делами. Как известно, напарником Кейт Бишоп по подвигам становится Клинт Бартон (Джереми Реннер).

Двухсерийная премьера шестисерийной постановки Marvel Studios о приключениях виртуозных лучников в Нью-Йорке накануне Рождества состоится на цифровой платформе 24 ноября.

Теги
ВидеоСоколиный глазDisney+Marvel
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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