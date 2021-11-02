Создание империи в свежем ролике «Основания» по романам Айзека Азимова

Построй свою империю! Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал свежий ролик о создании многосерийного фантастического эпика «Основание» по знаменитой книжной серии Айзека Азимова. И новое видео посвящено созданию места действия — необъятной Галактической Империи, в чьём экранном воплощении поучаствовало с полдюжины земных стран, включая Ирландию, Исландию, Мальту и Канарские острова.

О титаническом труде художников-декораторов и остальной команды рассказали её участники, шоураннер проекта Дэвид С. Гойер, а также участники основного актёрского состава.

Заключительная серия первого сезона фантастической эпопеи выходит на цифровой платформе 19 ноября. В начале октября многосерийная адаптация получила официальное продление на второй сезон.