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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

«Атланта» Дональда Гловера возвращается с мрачным тизером третьего сезона

Давным-давно мы ничего не слышали о сериале «Атланта», чей третий сезон только готовиться выйти, а четвёртый гарантирован кабельным каналом FX ещё в позапрошлом году. Однако же Дональд Гловер порадовал поклонников своего творчества, опубликовав в «Твиттере» ссылку на «постапокалиптический» тизер третьего сезона.

Точной даты выхода у продолжения пока нет, но известно, что 10-серийный третий сезон стартует в первой половине следующего года.

Музыкальная драмеди рассказывает о братьях из Атланты, мечтающих прославиться в мире рэп-культуры, заявить о себе на всю страну, доказав себе и остальным, что они чего-то стоят. Однако невзирая на общую цель, у парней различные взгляды на музыку и способы на ней заработать.

Помимо Гловера в сериале снимаются Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд и Зази Битц.

Теги
ВидеоАтлантаТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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