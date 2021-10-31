Сериал «Ведьмак» сменил композитора

Ходившие ранее слухи подтвердились — написавшая музыку к первому сезону «Ведьмака» Соня Белоусова, работавшая в паре с Джионой Остинелли, не отвечает за музыкальное сопровождение второго сезона. Эта почётная обязанность возложена на плечи Джозефа Трапанезе (кинодилогия «Рейд», «Обливион»), написавшего отличный саундтрек к другому проекту Netflix — сериалу с тиле царьпанк «Тень и кость».

Информацию подтверждают данные на сайте представляющего Трапанезе агентства Incite Management. Как видим, кадровые перестановки коснулись не только костюмеров.

Второй сезон своеобразной экранизации культовой серии романов-фэнтези Анджея Сапковского выходит на стриминговом сервисе Netlix 17 декабря. За проект отвечает шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич. Актёрский ансамбль возглавляют Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири) и Аня Чалотра (Йеннифер).