Раскол и вражда: вышел финальный трейлер анимационного фэнтези «Аркейн»

Стриминговый сервис Natflix опубликовал финальный трейлер многосерийного анимационного фэнтези «Аркейн» по вселенной знаменитой игры League of Legends. И наполненный зрелищным экшеном ролик однозначно внушает желание взглянуть на эту историю хоть одним глазком.

Заодно трейлер засветил схему выхода всех трёх частей первого сезона: 6 ноября, 13 ноября и 20 ноября.

События фэнтези разворачиваются на границе неразрывно связанными, но с некоторых пор враждующих друг с другом городов: неблагополучного Зауна и утопающего в роскоши Пилтовера. Хрупкое равновесие между ними нарушает изобретение хекстека — технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.