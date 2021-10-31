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Раскол и вражда: вышел финальный трейлер анимационного фэнтези «Аркейн»

Стриминговый сервис Natflix опубликовал финальный трейлер многосерийного анимационного фэнтези «Аркейн» по вселенной знаменитой игры League of Legends. И наполненный зрелищным экшеном ролик однозначно внушает желание взглянуть на эту историю хоть одним глазком.

Заодно трейлер засветил схему выхода всех трёх частей первого сезона: 6 ноября, 13 ноября и 20 ноября.

События фэнтези разворачиваются на границе неразрывно связанными, но с некоторых пор враждующих друг с другом городов: неблагополучного Зауна и утопающего в роскоши Пилтовера. Хрупкое равновесие между ними нарушает изобретение хекстека — технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.

Теги
ВидеоАркейнТрейлерNetflix
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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