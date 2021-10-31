Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 октября

«Лондонград»: Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного агента ФСБ Литвиненко в «клюкве» от HBO. К просмотру обязательно.
Джон Чо и компания притворяются космическими ковбоями в трейлере сериала «Ковбой Бибоп». Местами это даже забавно.
Генри Кавилл крошит монстров под рэпчик в трейлере второго сезона «Ведьмака». Йо!
Шоураннер «Колеса времени» просил совета у шоураннеров «Игры престолов». Интересовался мнением профессионалов.
Шоураннер «Основания» по романам Айзека Азимова рассказывает о главных темах экранизации. Люди против империи.
Люси Лоулесс знает, почему ребут «Зены — королевы воинов» так и не состоялся. Но считает, что с перезапуском всё ещё может сложиться.
Замена Николасу Кейджу: главную роль в сериале «Сокровище нации» сыграет Лизетт Алексис. Съёмки начнутся в следующем году.
Вместе с Эйсой Гонсалес в решении «Задачи трёх тел» поучаствуют дозорный и контрабандист из «Игры престолов». А ещё маг из Marvel.
Юлия Снигирь и Александр Балуев во времена Петровских реформ — вышел тизер исторической драмы «Собор». Премьера масштабного проекта от продюсера Джаника Файзиева состоится в начале ноября.
Хейли Стайнфелд и Джереми Реннер спасают Рождество в свежем тизере «Соколиного глаза». Грядущие зимние праздники пройдут очень нескучно.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: