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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Хейли Стайнфелд и Джереми Реннер спасают Рождество в свежем тизере «Соколиного глаза»

До очередной многосерийной премьеры Marvel Studios остаётся меньше месяца, поэтому в работу включается уже известная схема — ни дня без свежего промо. В сети появился минутный тизер фантастического боевика «Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стайнфелд в главных ролях. Видеоролик умело напирает на юмор и праздничное настроение, которое зрители в полной мере ощутят в день двухсерийной премьеры проекта 24 ноября.

Мстителю Клинту Бартону и его талантливой протеже Кейт Бишоп праздновать некогда — главные герои отправляются защищать Нью-Йорк от новой злодейской угрозы и, если верить тизеру, делать это будут с огоньком.

Теги
ВидеоСоколиный глазMarvelDisney+
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Источник фотографий: Depositphotos

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