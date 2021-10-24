Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд встречают Рождество во всеоружии на свежем постере «Соколиного глаза»

Подготовка к зимним праздникам идёт полным ходом. Официальный твиттер-аккаунт Marvel Entertainment опубликовал свежий постер многосерийного боевика «Соколиный глаз» с главным трио — Клинтом Бартоном (Джереми Реннер), Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд) и золотистым ретривером Лаки (Джолт).

Праздничный плакат напоминает, что у главных героев впереди убойное Рождество — сверхметкому стрелку Бартону и его талантливой ученице Бишоп будет не до банального празднования.

Двухсерийная премьера очередного марвеловского сериала состоится 24 ноября на цифровой платформе Disney+.