 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Летний рендер» — тизер и авторы аниме об очень странных делах на загадочном острове Простое счастье Лары Крофт — поговорить с другой женщиной про экшен и трюки в сиквеле фильма Билл Скарсгард, Самара Уивинг и Яян Рухьян сломают вам мозг описанием нового фэнтезийного экшена про месть NetEase Games купила студию автора No More Heroes и Shadows of the Damned Неделя кино на КГ — главные новости 11–17 октября
СЕРИАЛЫ
181
 
Прямая ссылка на новость:

Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд встречают Рождество во всеоружии на свежем постере «Соколиного глаза»

Подготовка к зимним праздникам идёт полным ходом. Официальный твиттер-аккаунт Marvel Entertainment опубликовал свежий постер многосерийного боевика «Соколиный глаз» с главным трио — Клинтом Бартоном (Джереми Реннер), Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд) и золотистым ретривером Лаки (Джолт).

Праздничный плакат напоминает, что у главных героев впереди убойное Рождество — сверхметкому стрелку Бартону и его талантливой ученице Бишоп будет не до банального празднования.

Постеры сериала «Соколиный глаз»

Двухсерийная премьера очередного марвеловского сериала состоится 24 ноября на цифровой платформе Disney+.

Теги
ГалереяСоколиный глазПостерMarvelDisney+
Комментарии

Ещё на эту тему

4Мэттью Гуд и Тереза Палмер затевают революцию в трейлере фэнтези «Открытие ведьм» 16Хейден Кристенсен сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Асока» 15Второй сезон «Взращённых волками» Ридли Скотта получил примерную дату выхода

Тоже интересно

18Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» 6Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар 26Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола» 1Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека» 13Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса

Далее на КГ

1
Новые сериалы 25–31 октября: «Отец Сергий» и другие новинки
 0
Новые фильмы 25–31 октября 2021 года: «Армия воров», «Кощей. Начало» и другие новинки кино
 9
«Довод» — шедевр, Нолан — гений. Дени Вильнёв признаётся в любви одному из лучших киноделов мира
 0
КГ играет: Mad Games Tycoon 2
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 октября
 4
Телеовощи. Выпуск 415: Возвращение Ларисы
 3
Над Marvel's Wolverine работает сценарист Spec Ops: The Line
 6
Пятый сезон «Последнего королевства» не станет финалом истории Утреда Беббанбургского! Всё закончится полнометражным фильмом
 16
«Армия воров» готова к премьере! Все главные герои получили по постеру
 25
Джосс Уидон хотел заменить Чёрную вдову Осой в «Мстителях». И в этой роли видел Зои Дешанель
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
 
Аниме Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation
 
Аниме Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 415: Возвращение Ларисы
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 485: «Хороший, плохой, коп», Injustice и DC Fandome 2021
 
0Ноль кадров в секунду – 391: Gran Turismo Silent Hill Prologue
 
 
5ЕВА – 447: Наблевать на место генерала
 
14Телеовощи – 414: Чем больше жоп, тем лучше
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru