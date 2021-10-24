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Пятый сезон «Последнего королевства» не станет финалом истории Утреда Беббанбургского! Всё закончится полнометражным фильмом

Источник: Netflix

Cервис Netflix в следующем году завершит исторический сериал «Последнее королевство» пятым сезоном, но похождения Утреда Беббанбургского на этом (слава богам!) не закончатся. Стриминг обещает приличный довесок — полнометражный фильм.

Исполнитель главной роли Александр Дреймон рассказал, что съёмки стартуют в начале следующего года — до премьеры нового сезона. Снимать будут в Будапеште — другие актёры из сериала тоже участвуют (те, кто переживёт сериал в целом).

И хотя последние 10 серий завершат сюжетную линию всего сериала — у парней есть ещё одна история, которую просто необходимо рассказать.

Дреймон в очередной раз поблагодарил лояльную фанатскую базу, мол, только их поддержка позволяет сериалу жить.

В основе «Последнего королевства» — книжный цикл Бернарда Корнуэлла. Сериал охватывает 45-летний период истории с 866 года, когда великая армия язычников вторглась в Британию, и как Королевство Уэссекс сопротивлялось нападениям викингов на юг Англии.

Теги
Netflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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