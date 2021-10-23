Нет настоящему оружию! Создатели «Новобранца» отреагировали на инцидент с Алеком Болудином

Вчерашний трагический инцидент со стрельбой на площадке фильма Алека Болдуина поверг в шок всю киноиндустрию, и первые последствия не заставили себя долго ждать. Так, на съёмках сериала «Новобранец» отныне не будут использовать настоящее оружие — только мягкая пневматика, так что рисковать жизнью Натан Филлион будет только на экране.

Об этом сообщил шоураннер проекта Алекс Хоули:

Начиная с сегодняшнего дня это новая политика «Новобранца» — вся стрельба будет осуществляться из страйкбольного оружия (airsoft) с добавлением дульных вспышек при постпродакшене. Больше никакого настоящего оружия на площадке. Безопасность нашего актёрского состава и съёмочной группы слишком важна. Любой риск — это слишком много риска.

Четвёртый сезон «Новобранца» стартовал несколькими месяцами ранее, и, судя по риторике его создателя, в продолжении он не сомневается. Вместе с Филлионом там снимаются Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Мекиа Кокс, Алисса Диас, Ричард Т. Джонс и Шон Эшмор.

Напомним, в результате стрельбы на съёмках вестерна «Раст» погибла оператор, а режиссёр был ранен — в оружии, использовавшемся как реквизит, оказался боевой патрон.