«Новобранец» отправляется в Гватемалу — тизер четвёртого сезона обещает бомбическую развязку

После трагического недоразумения под названием #BLM, случившегося с третьим сезоном «Новобранца», все надежды фанатов были связаны с его четвёртым сезоном и, кажется, не зря. Первое промо продолжения полицеской драмы с Натаном Филлионом волей-неволей заставляет верить в лучшее — смотрите сами:
Все герои на месте: к своим ролям вернутся Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Мекиа Кокс, Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Титус Макин мл. и Шон Эшмор. Алекс Хоули («Касл») также по-прежнему в деле и попробует реабилитироваться за прошлые грешки.
Долгожданная премьера на ABC случится уже 26 сентября.
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