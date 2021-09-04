Грег Дэвис знакомится с Хеленой Бонэм-Картер в трейлере чёрной комедии «Уборщик»

Мастер клининга особого назначения. Телеканал BBC One показал трейлер шестисерийной криминальной комедии «Уборщик» с Грегом Дэвисом и Хеленой Бонэм-Картер. Премьера сериала состоится уже на следующей неделе, 10 сентября.

Адаптация популярного немецкого сериала Der Tatortreiniger (Crime Scene Cleaner) рассказывает о Поле Уикстеде (Дэвис) — профессионале, занимающемся уборкой мест убийства для удаления следов преступления. Выполняя свои обязанности, Пол натыкается на самых странных людей: родственников жертвы, работодателей, соседей и знакомых, иногда и на самих убийц. И поскольку он общительный тип, Пол чаще сплетничает, чем убирает.