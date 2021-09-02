Знакомьтесь с экранной вселенной «Колеса времени» в первом тизере фэнтези-эпика с Розамунд Пайк

Что бы ни случилось, пути назад нет. Стриминговый сервис Amazon опубликовал долгожданный тизер-трейлер эпического фэнтези «Колесо времени», не поскупившись на экшен и живописные кадры. Многообещающая премьера состоится 19 ноября.

Первый сезон сосредоточится на Морейн Дамодред (Пайк) из могущественного женского ордена Айз Седай. Она отправляется в опасное путешествие с необычными попутчиками, среди которых, как она верит, находится воплощение великого человека, которому пророчеством уготовано спасти или погубить человечество.

Во второй половине июля проект Amazon Studios под руководством шоураннера Рейфа Джадкинса («Агенты Щ.И.Т.») отправился в активное производство второго сезона.