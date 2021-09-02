Мадам Руж присоединяется к команде в трейлере третьего сезона «Рокового патруля»

Стриминговый сервис HBO Max выкатил полноценный трейлер третьего сезона фантастических приключений «Роковой патруль». Видеоролик напоминает, что важной частью сюжета станет знакомство супергеройской команды с эксцентричной русской злодейкой Мадам Руж в исполнении бесподобной Мишель Гомес.
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Третий сезон стартует на цифровой платформе 23 сентября и продолжит хронику приключений супергероев-изгоев, которым на этот раз будут противостоять Братство Зла и Сестринство Дада. В команде доктора Найлза Колдера (Тимоти Далтон) по-прежнему числятся Роботмен (Брендан Фрейзер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби), Киборг (Джоиван Уэйд) и Негативный Человек (Мэтт Бомер).
И свежий ансамблевый постер в придачу:
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