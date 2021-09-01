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«Декстер» возвращается — Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер и Клайд Филлипс рассказывают о девятом сезоне

Кабельный канал Showtime опубликовал ролик о создании девятого сезона «Декстера». Видеоролик порадует поклонников психологического триллера не только развёрнутыми комментариями Майкла С. Холла, Дженнифер Карпентер и шоураннера Клайда Филлипса, но и многочисленными свежими кадрами из новых эпизодов. Первую серию продолжения зрители увидят 7 ноября.

Альтернативная концовка сериала, получившая подзаголовок «Новая кровь», расскажет о жизни Декстера Моргана в городке Айрон Лэйк штата Нью-Йорк. Вот уже десять лет главный герой ведёт тихую жизнь добропорядочного гражданина, но грядущие события наверняка это изменят и вернут к жизни демонов прошлого.

Теги
ВидеоДекстер
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Источник фотографий: Depositphotos

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