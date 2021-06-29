Джон Литгоу вернётся к роли маньяка в девятом сезоне «Декстера»

Портал Deadline сообщает, что в девятом сезоне «Декстера» зрители увидят ещё одно знакомое лицо — в альтернативный финал психологического триллера вернётся Джон Литгоу, сыгравший в четвёртом сезоне сериала серийного убийцу Артура Митчелла и, к слову, получивший за эту роль «Эмми» и «Золотой глобус».

О том, как и при каких обстоятельствах стало возможным это возвращение, не сообщается. Эта тайна откроется зрителям, когда они приобщатся к просмотру десятисерийного завершения истории о Декстере Моргане (Майкл С. Холл) от шоураннера Клайда Филлипса.

В актёрском составе свежих эпизодов также значатся Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Девятый сезон, события которого разворачиваются в заснеженном городке Айрон Лэйк штата Нью-Йорк, стартует на кабельном канале Showtime этой осенью.