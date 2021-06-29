Братья помирились: Дженсен Эклс и Джаред Падалеки прокомментировали приквел «Сверхъествественного», куда забыли позвать одного из них

Едва стало известно о запущенном в разработку приквеле «Сверхъествественного» «Винчестеры» о молодости родителей Сэма и Дина, как Джаред Падалеки слегка вспылил в «Твиттере». Оно и понятно: сам он узнал о новом сериале из соцсетей, в то время как его экранный брат Дженсен Эклс во всём этом активно участвует. Есть от чего обидеться.

Однако актёры поговорили по душам и, судя по всему, всё хорошо. Как знать, возможно, воссоединение братьев Винчестеров ещё состоится:

Мы отлично поболтали, как всегда, и всё хорошо. Проект находится на самом раннем этапе создания, и предстоит ещё много работы. Мы проехали вместе много дорог, и иногда попадались ухабы, но они нас не остановили. Братья однажды — братья навсегда. Джаред Падалеки

Эклс, который выступит в сериале в роли рассказчика (и исполнительного продюсера), ограничился лишь ответными любезностями, от которых, впрочем, должны растаять сердца многочисленных фанатов парочки: