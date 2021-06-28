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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

После второго сезона «Бэтвумен» из сериала выбыл Дюгрей Скотт

Супергеройский экшен «Бэтвумен» теряет не только своих зрителей. В актёрском составе сериала тоже потери — из проекта после второго сезона выбыл постоянный участник каста Дюгрей Скотт. Новость подтвердила создатель и шоураннер сериала Кэролайн Дрис. В последний раз зрители увидели Джейкоба Кейна в 16 эпизоде.

По словам Дрис, персонаж просто исчерпал свой ресурс — батюшка Кейт Кейн задержался в сериале на целый сезон дольше, чем его дочь. Пора и честь знать. Но, конечно, шоураннер безумно рада тому, что в её проекте поучаствовал актёр такого калибра, и двери «Бэтвумен» всегда для него открыты.

Пробивающая рейтинговое дно история о карающей готэмское зло чернокожей лесбиянке предсказуемо получила продление на третий сезон и вернётся к своим немногочисленным поклонникам в следующем телесезоне.

Теги
Бэтвумен
Комментарии (4)

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