После второго сезона «Бэтвумен» из сериала выбыл Дюгрей Скотт

Супергеройский экшен «Бэтвумен» теряет не только своих зрителей. В актёрском составе сериала тоже потери — из проекта после второго сезона выбыл постоянный участник каста Дюгрей Скотт. Новость подтвердила создатель и шоураннер сериала Кэролайн Дрис. В последний раз зрители увидели Джейкоба Кейна в 16 эпизоде.

По словам Дрис, персонаж просто исчерпал свой ресурс — батюшка Кейт Кейн задержался в сериале на целый сезон дольше, чем его дочь. Пора и честь знать. Но, конечно, шоураннер безумно рада тому, что в её проекте поучаствовал актёр такого калибра, и двери «Бэтвумен» всегда для него открыты.

Пробивающая рейтинговое дно история о карающей готэмское зло чернокожей лесбиянке предсказуемо получила продление на третий сезон и вернётся к своим немногочисленным поклонникам в следующем телесезоне.